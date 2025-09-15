На 16 и 17 септември през нощта за подмяна на повредени табели поетапно ще бъде ограничавано движението през двете тръби на тунел "Правешки ханове“ на АМ "Хемус“.За изпълнение на планираните дейности от 21 ч. на 16 септември /вторник/ до 5 ч. на 17 септември /сряда/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Правец“ /при км 52/ по път I-3 Ботевград . Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при км 60/. Трафикът за София ще преминава без ограничения.От 21 ч. на 17 септември /сряда/ до 5 ч. на 18 септември /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи през нощта трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при км 60/ по път I-3 Ботевград . Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Правец“ /при км 52/. Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.