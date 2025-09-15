ЗАРЕЖДАНЕ...
Важно за шофьорите: Ограничават движението по АМ "Хемус" в този участък
За изпълнение на планираните дейности от 21 ч. на 16 септември /вторник/ до 5 ч. на 17 септември /сряда/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Правец“ /при км 52/ по път I-3 Ботевград . Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при км 60/. Трафикът за София ще преминава без ограничения.
От 21 ч. на 17 септември /сряда/ до 5 ч. на 18 септември /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи през нощта трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при км 60/ по път I-3 Ботевград . Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Правец“ /при км 52/. Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
