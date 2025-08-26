От 26 август до 29 август, между 8:30 ч. и 16 ч. за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите ще се отстранява крайпътна растителност – треви и храсти, в участъка в посока София между 43-ти и 47-ми км на АМ "Хемус“, съобщиха от АПИ.На отсечката на територията на Софийска област поетапно в аварийната лента ще се разполага необходимата техника за извършване на дейностите, като трафикът ще преминава в активната и скоростната лента без ограничения.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.