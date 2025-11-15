Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицейски инспектор от Пловдив:
©
Относно новите изменения в Закона за движение по пътищата трябва да се каже, че: Да, при пресичане на пешеходна пътека се подава сигнал с дясната ръка, като се вдига високо, след което се отглеждаме вляво, вдясно, пак вляво и пресичаме на пешеходната пътека. Този сигнал е с цел по-голяма забележимост от идващите водачи на превозни средства, за да мога да имат нужната реакция, за да спрат.
Доста от пешеходците тръгват да пресичат, без да подават този сигнал с ръка, така, гледайки в старото правило, че когато стъпне на пътното платно, водачът е длъжен да спре. Притеснявате ли се, че може да станат непредвидени инциденти?
От служителите на Пето районно управление в Пловдив ежедневно се провеждат различни проверки, провеждат се различни беседи с граждани и преминаващи през пешеходните пътеки, за да обясним точно това нещо, че вече е въведено и трябва да се спазва.
Не мога да кажа, че не се притеснявам. По-скоро това е положителна на част с вдигането на ръката, защото все пак, както казах, за изостря се вниманието на водача.
Още от категорията
/
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
14.11
Вицепрезидентът Илияна Йотова и новият френски посланик у нас обсъдиха предизвикателствата пред ЕС
14.11
Атанас Зафиров към посланика на Кралство Нидерландия у нас: Много ценим помощта по отношение на граничния контрол
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Теменужка Петкова: Проектобюджетът за 2026 г. е резултат от полит...
22:58 / 14.11.2025
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта в...
22:27 / 14.11.2025
Шофьори с увреждания протестират срещу неравноправието в системат...
22:14 / 14.11.2025
САЩ направиха изключение за България за санкциите срещу "Лукойл"
22:14 / 14.11.2025
Георги Марков: В последните 10 години Унгария е най-сигурната стр...
21:40 / 14.11.2025
Д-р Мими Виткова: България е водеща по онкологични и сърдечно-съд...
19:57 / 14.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.