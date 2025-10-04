ЗАРЕЖДАНЕ...
Вдигат драстично цената за издаване на лична карта
©
Цената за издаване на лична карта със срок на валидност 10 години ще скочи от 18 на 30 лева. Повишение има и при документа с 4-годишна валидност (за лица от 14 до 18 г.) – от 13 на 21 лева. Настоящите, по-ниски цени, са част от кампания за насърчаване на гражданите да подменят документите си и ще важат само до края на 2025 г.
От Областната дирекция на МВР – Хасково съобщиха, че хиляди документи в региона ще изтекат до края на годината – близо 3 000 лични карти, 14 000 паспорта и 3 200 шофьорски книжки. В тази връзка от Паспортна служба приканват гражданите да действат своевременно и да се възползват от все още действащите по-ниски тарифи.
От МВР напомнят, че традиционно през месеците октомври и ноември натовареността в звената "Български документи за самоличност“ е по-ниска. Това означава по-малко опашки и по-бързо обслужване за гражданите. Важно е да се знае, че документите могат да бъдат подменени и преди да е изтекъл крайният им срок на валидност.
Заявления могат да се подават в секторите "Български документи за самоличност“ във всяко районно управление. Като улеснение за гражданите, МВР предлага и електронна услуга през портала e-uslugi.mvr.bg. Чрез него, с наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП), може да се заяви онлайн издаването на лична карта и паспорт.
Още от категорията
/
ЕЦТП: Възмутени сме! Почти 2 млн. лв. отиват за възнаграждения, това са по 48 хиляди на човек годишно само за заплати!
12:53
Областният управител на Бургас: Снощи около полунощ са евакуирани последните 6 човека, които са потърсили съдействие
08:36
Анализ: Личните лекари са изчезващ вид. Има населени места, в които на едно джипи се падат над 3200 пациенти
03.10
Иван Иванов: Моите критики към АПИ са изключително сериозни, включително към пътноподдържащите фирми - те ще бъдат глобени
03.10
Левон Хампарцумян: 50 години не може да се направи една магистрала! Предупреждават, че ще има природно бедствие половин ден след него!
03.10
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
03.10
Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре, не може да се очаква вот на недоверие да свали кабинета
03.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.