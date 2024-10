Вдигнаха флага на новият кораб на БМФ "Козница"

© БМФ Параходството "Български морски флот“ (БМФ) вече има нов кораб, който носи името "Козница". Той стана трети в историята на компанията с това име, съобщават от дружеството.



Днес бе вдигнат и флага на плавателния съд в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding Co.



Първият капитан на новопостроения "Козница“ е к.д.п. Мартин Сотиров, а първи главен механик – инж. Георги Колев.



"Козница“, както и останалите кораби от серията, е тип лейкър (способен да плава и в Големите американски езера). С получаването на новия бълкер компанията изпълни планираната доставка на нови кораби и записа настоящата 2024-та в своята 132-годишна история като годината с най-много новополучени кораби. През 2025 г. се очакват още три от тази серия, а до края на 2026 г. флотилията от новия тип лейкъри ще наброява общо 15 кораба.



Преди 40 години – на 8 август 1984 г., във Варненската корабостроителница е вдигнат флагът на първия кораб в историята на Параходство БМФ с името "Козница" (KOZNITSA; ІМО 8325901). Той е от серията 25 000-тонни кораби (строителен № 158) за насипни товари. Кръстница на кораба е Веселина Стойкова от Михайловград (дн. Монтана). Под командването на к.д.п. Орлин Станчев "Козница" отплава за Мурманск, където приема пълен товар от апатит за Варна. Бълкерът е в експлоатация до 3 април 2013 г., когато е продаден в Аланг, Индия, за нарязване за скрап.



Вторият кораб на БМФ с името "Козница“ е придобит на 21 октомври 2015 г. Той е бълкер (ex TESORO; ІМО 9575436) с дедуейт 32 600 т и е построен през 2010 г. в Китай. Корабът е приет от капитан далечно плаване Ивайло Пасков и от главния механик инж. Валентин Стойков. Вторият "Козница“ е изведен от състава на Параходството на 12 август 2020 г. и продаден на друг корабособственик.