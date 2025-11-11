След протеста заради убийството на кумето Мая, който ще се проведе на 13.11.2025 г. от 16:30 пред Военномедицинска академия (ВМА). Гражданите организират и втори. Той е насрочен за 15 ноемрври пред Съдебната палата в София.-Справедливост за Мая-По-строги наказания за насилие над животни-Реални действия от институциите