Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Според промените работодателят трябва да извършва служебна проверка по отношение на:
– завършено основно образование след 1 юни 2009 г.,
– средно образование след 1 януари 2007 г.,
– висше образование след 1 януари 2012 г.,
– професионално обучение след 1 януари 2022 г.,
– за придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г.
Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят кандидатстващите за работа в държавната администрация.
С промените не се предвиждат увеличаване на разходите на заинтересованите лица и институции. Също така то не налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите на Министерския съвет за промяна в наредбата.
От 1 юни трудовите книжки вече са електронни. Това стана с промени в Кодекса на труда (КТ), приети от парламента през 2023 г. От социалното министерство отбелязаха, че промените обхващат всички работници и служители по трудово правоотношение и всички държавни служители.
