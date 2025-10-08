ЗАРЕЖДАНЕ...
Вече ще има регистър на всички документи, носещи държавен печат
©
В Министерството на правосъдието се създава електронен регистър, в който се вписват по реда на постъпването им всички актове, върху които е положен държавният печат.
Друго изменение в закона е отпадането на изискването за представяне на част от документите за повторно вписване на помощник-нотариуса по заместване, защото Министерството на правосъдието вече разполага с тях - документи за раждане, за завършено висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност, за трудов стаж и за предходно вписване на помощник-нотариуса по заместване.
Още по темата
/
Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре, не може да се очаква вот на недоверие да свали кабинета
03.10
Гуцанов: 115 общини са дали предложения за публични сгради, които да бъдат превърнати в нови домове за възрастни хора
03.10
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи по 1 млрд. лв на година за Прокуратурата
03.10
Георг Георгиев: Енергийната сигурност и зелената трансформация са области, в които България и Саудитска Арабия могат да постигнат партньорство от полза за целия регион
01.10
Още от категорията
/
ЕП въвежда ново определение за месо – названията на продуктите "пържола", "шницел", "наденица" или "бургер" ще се използват при определени условия
15:09
На комисия се реши: "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС, опозицията алармира за нередности
14:34
Искат да отпадне изискването за изразяване приживе на изрично писмено несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта на човек
14:09
Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
10:34
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.