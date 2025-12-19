Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Президентът Румен Радев прие на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на "Величие". 

Това е последният кръг от консултации в президентството, след като правителството подаде оставка. 

Вие сте последни на тези консултации като най-малобройна парламентарна политическа сила, но гласът на всяка партия и всеки народен представител има значение. Вие седите най-отзад и най-високо в пленарна зала, имате панорамен поглед върху работата в залата, която понякога се превръща в гладиаторска арена. Така започна държавният глава разговорите с представителите от "Величие".

"Ние не сме политици, израснали в политическа среда, ние сме редови граждани  видяхме, че средата не става за живот. Народното събрание е нелегитимно още от самия старт. Конституционния съд постанови, че 47% от проверените секции са с установени вторични манипулации Ние направихме проверка на 6000 секции, при които установихме 50% нарушения", заяви председателят на "Величие" Ивелин Михайлов.

"Това Народно събрание не може да извършва управленския функции, които минимално да подобрят живота на хората", заключи той.