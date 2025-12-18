С декларация за оставката на омбудсмана и на заместник-омбудсмана настояват от "Величие". Тя беше представена от Лариса Савова от трибуната на Народното събрание.Тя обвини омбудсмана, че чака да бъде поканена да оглави служебен кабинет."Домовата книга" за резервни премиери е като механизъм за обезвреждане на институциите". "Домовата книга" за служебни премиери се превърна във фактор за институционално снишаване. Когато една институция се приема като вход за служебната власт, тогава няма защита на правата на хората", допълни Савова.Тя даде два примера:Починал на 10 декември затворник, за когото вече са били подадени сигнали, че е в непосредствен риск и има конкретни медицински данни за заболяване. Едва след смъртта му обаче от институцията на омбудсмана започнали да връщат обаждания и обяснения по казуса."Превантивният механизъм знае, че системата не работи и че препоръките му не се изпълняват, а продължава да симулира дейност. Омбудсманът не предотвратява нечовешко и нехуманно отношение, а го нормализира с нормативен език и постфактум оправдания", заяви тя.Вторият пример, който даде е за две български деца на 8 и 10 г. във Франция.По думите на Савова местното правителство ги е предало на тамошната Агенция за децата, родителите ги искали обратно, но институциите се опитвали да ги настанят в дом с квалификацията "бавноразвиващи се" и се планирало лечение."Организациите, призвани да защитават правата, се превръщат в пасивен наблюдател, за да не влязат в конфликт с изпълнителната власт. Когато една институция се разглежда като вход към служебната власт, тя престава да е независима", заключи депутатът от "Величие".