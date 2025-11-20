Великобритания разшири дерогацията за подразделенията на "Лукойл" у нас
©
Лицензът, който позволява операции с въпросните компании до 14 февруари 2026 г., вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. На 14 ноември подобни освобождавания бяха предоставени на "Лукойл България“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“.
След ограниченията, наложени на "Роснефт" и "Лукойл" на 15 октомври, руското посолство във Великобритания изрази загриженост, заявявайки, че подобни стъпки на Лондон биха могли да доведат до дестабилизация на световната енергийна ситуация.
Още по темата
/
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
16:49
"Лукойл" се надява, че особения управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Жечо Станков: Задачата на Спецов е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно той е най-правилният човек
16.11
Още от категорията
/
Пламен Милев: Младите хора искат да изхарчат пари, които нямат. Слабата им финансова култура е в основата на високата им задлъжнялост
21:11
МОН се допитва до общественото мнение за забраната на социални мрежи да лица под 15 години, включете се тук
18:13
Бюджетът на съдебната власт със 180 млн. евро по-малко – никой от магистратите не се появи при обсъждането в комисия
15:18
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
13:40
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.