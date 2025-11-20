Британските власти удължиха генералния лиценз за още две български дъщерни дружества на руската компания "Лукойл“. Това бе публикувано от Службата за спазване на финансовите санкции на Обединеното кралство.Лицензът, който позволява операции с въпросните компании до 14 февруари 2026 г., вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. На 14 ноември подобни освобождавания бяха предоставени на "Лукойл България“ и "Лукойл Нефтохим Бургас“.След ограниченията, наложени на "Роснефт" и "Лукойл" на 15 октомври, руското посолство във Великобритания изрази загриженост, заявявайки, че подобни стъпки на Лондон биха могли да доведат до дестабилизация на световната енергийна ситуация.