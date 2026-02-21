Велислава Делчева.
"В момента все още на никого не е ясно защо се получи тази разлика. Имаше дни, в които беше по-студено, но това го чуваме като оправдание и от "Топлофикация", и от енергодружествата всяка година. Ние сме в ледената епоха според тях. Невъзможно е. Няма как да се оправдае с по-студените дни", каза още омбудсманът пред Bulgaria ON AIR.
Делчева приветства приетия на първо четене законопроект, с които се завишават санкциите за насилие над деца, и призова промените, предложени от правосъдното министерство, да бъдат приети по-скоро и на второ четене.
"Напоследък сме свидетели на няколко случая, които са тревожен сигнал към нашето общество, че ние неглижираме проблемите, свързани с деца", каза тя.
По думите ѝ овен възможността да се увеличат наказанията по отношение на до 10-годишни деца, жертва на престъпление, законопроектът решава и друг казус.
"Дава се възможност на деца, които са били жертви на някакво насилие, включително сексуално, да сигнализират органите, когато навършат пълнолетие. Това им дава възможност, след като са пораснали и са се осъзнали и са разбрали какво се е случило с тях като деца, да подадат необходимия сигнал, защото досега такава възможност нямаше. Имаше един срок от извършване на престъплението, в който деца трябваше да осъзнаят и да сигнализират органите", посочи омбудсманът.
