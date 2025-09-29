ЗАРЕЖДАНЕ...
Велизар Шаламанов: Трябва да докажем на Русия, че не може да разделя и да противопоставя страните в ЕС
© Фокус
"Играта с дронове на Русия е в сивата зона между чисто информационно-психологическата война и кинетичната война с използване на нови технологии. Има сериозни кинетични заплахи, но най-голямата заплаха е в сферата на пропагандата, манипулацията, разделението, противопоставянето. И именно там ние трябва да докажем на Русия, че не може да разделя и да противопоставя страните в ЕС, нито пък ще допуснем Украйна да бъде изоставена на агресията на Русия сама, без помощ от Европа.“
Русия прави всичко възможно ние да не действаме в своя защита и да останем уязвими и подвластни на манипулацията и руското влияние, посочи още гостът, като опитите за такъв тип операции, саботажи, дестабилизиращи действия в страни от ЕС са тестове от страна на Руската федерация. "Този подход на Русия е известен и той беше в основата на дефиниране на руската хибридна заплаха във Визия 2020 още 2014 година в България. Просто ние не искаме да приемем реалността, защото тя изисква тежки решения, разходи и много по-голямо сътрудничество.“
Много е важно да бъдат уточнени оперативните изисквания, като следващите две стъпки са много по-съществени, обясни още той. Изборът на модел за управление на такава програма, както и активиране на индустрията според него са изключително важни, както и това, че в последните две фази работата с Украйна и опитът на НАТО за справяне с такива проблеми е от ключово значение. Според експерта е необходимо сериозно наблюдение, включително от космоса, свързано с площадки за изстрелване на дронове, проследяване на тяхната траектория, оценка на вероятните последици от използването на тези дронове срещу обекти от критичната инфраструктура. "От опита в НАТО, най-ефективно противодействие за такъв тип заплахи е когато се задействат системите за разузнаване, контраразузнаване, разкриване на мрежата, чрез която се сглобяват, доставят, изстрелват и управляват тези дронове.“
В "Стена срещу дронове" се бъде ангажиран целият ЕС и НАТО, тъй като това е обща заплаха за сигурността на стария континент. Съвместното усилие е по-скоро в обмяна на опит, на технологии, на различни тактики за противодействие, като всяка страна ще действа на своята територия. "В това отношение Украйна е безценен съюзник за намиране на решения. Затова и предложението от президента Зеленски за единна система за противовъздушна обрана и антидрон защита е изключително ценна,“ посочи още Шаламанов.
Още по темата
/
Тодор Тагарев: Основната цел на Путин е да накара европейските страни да помислят повече за своята собствена сигурност
23.09
Атанас Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната
19.09
Меглена Кунева: Няма как речта на Фон дер Лайен да не е геополитическа заради бушуващите до границите на Европа два военни конфликта
11.09
Стефан Тафров: Целта на режима на Путин е да изпита какви са червените линии на НАТО, ако се стигне до въоръжена конфронтация
11.09
Още от категорията
/
Христо Ковачки: Над 30 000 работни места ще бъдат изгубени, ако това се случи с българските ТЕЦ-ове и мини!
18:11
Зам.-министърът на образованието: МОН иска да засили възпитателната функция, въвеждането на час по добродетели и религии е част от това
28.09
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
28.09
Адм. Ефтимов на конференция на НАТО: Трябва да сме много внимателни, когато инвестираме в дронове и анти-дрон системи
28.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.