ЗАРЕЖДАНЕ...
Верижна катастрофа с три коли на АМ "Тракия"! Задръстването е жестоко
© Фейсбук
"Край ремонта преди село Вакарел са се ударили" - предупреждават шофьори.
Заради катастрофата, както и ремонта по АМ "Тракия", се е образувало много сериозно задръстване.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Нидал Алгафари: Няма да има смени поне до Нова година – министрите ще останат тези, под въпрос е само съдбата на Наталия Киселова
17.10
Вещото лице по делото: Николай Попов да чуе всичко, което говоря и в името на Сияна, да ми се извини
17.10
БНБ ще даде три стипендии за студенти през 2026 г. – сумите са от 383 до 511 евро – вижте условията
17.10
Близо 43% от младите у нас прекъсват образованието и започват работа – причините са от финанси до качество на системата
17.10
Караджов: Километричните опашки, причинени от ремонта на Дунав мост, показаха колко уязвима е транспортната ни свързаност със съседите
17.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на карта...
21:15 / 17.10.2025
НС не работи вече трети ден - гражданите не могат да кажат пробле...
21:14 / 17.10.2025
АМ "Тракия" отново е в пълен застой
20:12 / 17.10.2025
Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19
19:24 / 17.10.2025
"Заплаши да си тръгне и отмени обяда": Тръмп е повишил глас на Пу...
18:27 / 17.10.2025
Министър Петър Дилов: Южна Корея е ключов търговски и икономическ...
15:43 / 17.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.