Вежди Рашидов: Изхабиха една хубава, млада и умна дама като Назарян

© Bulgaria ON AIR Народното събрание не си избра председател. Рая Назарян и Андрей Цеков получиха по 68 гласа.



"Всеки има праг. Повече оттук нататък тези политици и тази конфигурация няма повече какво да дадат. Изхабиха една хубава, млада и умна дама като Назарян, тя не го заслужи. Един лидер, който предлага кандидатура, не може да напуска залата точно по време на гласуването за неговия кандидат", коментира бившият председател на НС Вежди Рашидов в предаването "Денят ON AIR".



Ако си лидер, трябва да си владееш нервите и да държиш докрай, дори и да губиш, подчерта той.



"Има нужда от политически разум. Разумът отсъства. Нищо не е грешно, ако е разумно. Едно Народно събрание заработва с хора. Това са същите хора, които не желаят за заработят това НС. Тези хора си мерят ушите. Те обясняват какво ще стане за доброто на народа, за битуването, за бъдещето. Те разпределят дирекции, разпределят министерства", каза Рашидов пред Bulgaria ON AIR



Той коментира и множеството протести през днешния ден: "Не мога да разбера какви са тези ултиматуми. Уморихме се. Това са организирани протести. Искат да викат "оставка" и "протест", да чухте нещо да искат?".



"Как така в едно изкуство някой казва какво трябва да има на сцената. Как ще ми казват какво ще правя в ателието си - изкуството е безгранично, това е Космос. Един човек, който се опитва да цензурира духовната сфера, не мога да го приема. Да посегнеш да хвърлиш нещо на един Владо Пенев, на Тео Ушев е кощунство. Това е недопустимо - нищото да посяга на нещото", на мнение е Рашидов.



По думите му един министър няма сто очи, като даде пример със себе си.



"Много пъти са се опитвали да ми вкарват документи между 500-те, които трябва да подписвам, заради които съм освободил двама заместник-министри. Борисов е най-гъвкавият и най-умният от всички, но този ум не бива да стига само до това да си поиграем на политика. Борисов участваше в тези 5 години, също бях част от структурата, нося чувство на вина", подчерта бившият председател на НС, който заяви, че следващата седмица не очаква лидерски решения.



Рашидов обяви, че открива изложба "Еротикон" в едноименната галерия на 14 ноември 2024 г.