Вежди Рашидов отправи остри критики към начина на формиране на служебното правителство и коментира актуалната политическа обстановка в ефира на NOVA NEWS.
По повод оставката на Стоил Цицелков Рашидов заяви, че още самото му назначаване е било "напълно неадекватно“ и израз на поредно безхаберие. "Формирането на правителство е голяма отговорност. То се прави от доказани и достойни мъже, които ще управляват съдбите на хората. Не може един премиер да не си провери екипа, с когото ще работи“, подчерта той.
Рашидов даде личен пример от времето, когато е бил министър на културата. Всяка година около 24 май той изготвял списък с достойни личности за държавни отличия, като първо проверявал биографиите им по официален път. "Обаждах се на Евтим Костадинов, който тогава беше председател на Комисията по досиетата“, разказа той. По думите му всеки, който предлага кадри, е длъжен предварително да ги проучи.
Въпреки критиките, бившият председател на парламента заяви, че е приятно изненадан от някои от назначенията в служебния кабинет. Той отличи министъра на образованието и министъра на културата и ги определи като "изключителни“, както и транспортния министър Корман Исмаилов.
По отношение на оставането на Атанас Запрянов на поста министър на отбраната, Рашидов коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече е дал обяснение по темата. "Премиерът се е обадил на Борисов да му остави министър – няма нищо лошо. Той е опитен човек“, заяви Рашидов.
Бившият министър подчерта, че очаква служебното правителство да проведе честни избори. Той разкри, че е получил покана от Бойко Борисов да остане министър за трети мандат, но е отказал заради здравословни причини.
"Аз съм отговорен човек и мога да бъда благодарен. В този момент властта не ме вълнуваше“, каза Рашидов. Той обяви, че ще упражни правото си на глас на следващите избори и ще подкрепи ГЕРБ.
По думите му след парламентарния вот очаква движение в правилната посока. "Нека първо Румен Радев да излезе на терен, за да покаже какво точно иска да прави“, добави той.
Рашидов коментира и темата за съдебната реформа. Според него тя не може да се осъществява по начина, по който се предлага в момента. Той разкритикува действията на правосъдния министър, който е поискал смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Не се прави така. Това е инфантилна постъпка“, заяви той.
В личен план Вежди Рашидов сподели, че тази година навършва 75 години и планира мащабна изложба. Той има покани за експозиции в Лондон и Турция, а догодина възнамерява да издаде обемна книга, посветена на целия му житейски и творчески път.
Вежди Рашидов за Цицелков: Самото му назначаване беше "напълно неадекватно" и израз на поредно безхаберие
© NOVA NEWS
Още по темата
/
Диана Дамянова: Когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият всичко мръсно от гардероба си
21.02
МЗ: Не сме взимали решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения
21.02
Костадинов: Служебното правителство може да смени ръководители в МВР, главен секретар, но не и директори на болници
21.02
БСП започна да реди листите за предстоящите избори – вече са ясни част от основните водачи по общини
21.02
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
21.02
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
20.02
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
20.02
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
20.02
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
20.02
Още от категорията
/
Бившият председател на ДАНС: Като че ли думите на Цицелков и тези на Гюров бяха в посока на това да се прикрият част от нещата
21.02
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
21.02
Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
21.02
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
21.02
ОТ ВМРО поискаха президентът Йотова да свика КСНС във връзка с американските военни части на софийското летище
21.02
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
21.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Асен Христов: Цялата истерия с повишените сметки за ток не същест...
20:47 / 21.02.2026
670 снегорина са на терен: Каква е пътната обстановка в страната
18:49 / 21.02.2026
ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
17:02 / 21.02.2026
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденият...
17:02 / 21.02.2026
Дете и две жени пострадаха при верижната катастрофа на АМ "Тракия...
15:57 / 21.02.2026
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток,...
15:06 / 21.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.