Вицепрезидентът от Пловдив: Притеснително е, че се вади етническата карта
"За мен притеснителното е, че се вади етническа карта. Аз твърдя, че такъв проблем в България не съществува. Докато бях евродепутат от България, на всеки един форум в Страсбург, когато са се третирали подобни въпроси, е давана като пример за етническа толерантност. В размирните Балкани има едни от най-тежките етнически конфликти, ние се справихме. Безразсъдно е да се вадят тези аргументи днес, още повече те не съществуват."
По думите ѝ трябва да се опази гражданския мир в страната.
"Контрапротестът днес е партиен с голямата разлика спрямо протестите, които до сега видяхме в София и в другите градове. Там хората излязоха спонтанно. Имаше партийни лидери, имаше хора от всякакъв цвят, имаше и хора, които не принадлежат към никоя сила и дойдоха да изразят несъгласието си с арогантното отношение към партньори и начина по който се прави политика в България. Голяма ще бъде ролята и на полицията, не бива да се допуска това което се случи на 1 декември."
Йотова не коментира факта, че протестите днес се организират от политическа партия, която не участва в управлението.
Вицепрезидентът очаква дискусия при вота за недоверие на кабинета.
"Мотивите на вода на недоверие са широкообхватни. Дано да има съдържателна дискусия. Вероятно ще проработи и математиката при гласуване на вода на недоверие. Различната е голямата подкрепа на българите срещу това правителство."
Тя е категорична, че разделението може да дойде само от лоша политика и че хората не виждат бъдеще.
