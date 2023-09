© Мартин Петров виж галерията Видинчаните, баща и дъщеря Мартин и Кристина Петрови, днес участваха в откриването на училище за сираци в Ати Ривър, Кения. Врати отвори завършеното училище Амрита Център в околностите на Найроби, което ще приюти и даде бъдеще и образование на над 600 деца в неравностойно положение. Това съобщи специално за "Фокус“ Мартин Петров.



Това се случва ден след като Мартин и Кристина, заедно с още 18 членове на групата от общо 32-ма, успяха да стъпят на третия по височина връх Point Lenana (4985 м) в планината Кения. Експедицията с благотворителна цел #Kili4Kids набира средства за достъп до здравеопазване и изграждане на училище и приют за незрящи деца и деца албиноси в Моши, Танзания, допълни Петров.



Училището Амрита Център е изградено изцяло с дарения и средства събрани от предишни експедиции, общо над 100 000 долара, и днес приюти десетки бедни деца от района. Инициативата е стартирала през 2019 г. по идея на първата жена председател на Световната организация на Лайнс движението,уточни видинчанинът. Пандемията от COVID стопира иницативата за две години, но през миналата тя е възстановена и продължава да набира средства от дарители и инициатива, допълва Мартин Петров. Той уточнява, че през м.г. участва в осъществената експедиция с благотворителната кауза "Килиманджаро за деца“ или “Kili For Kids", част от международната инициатива на Фондацията към световната организация на Лайънс клубовете (LCIF) "Kilimanjaro for Kids". Тогава са набрани последните благотворителни средства, добавени са и средства от LCIF и от местни Лайънс клубове, за да се завърши Амрита Център с училище и приют за деца-сираци и със самотни родители в Ати Ривър, едно от най-бедните населени места в Кения.



Всички ние, участниците в експедицията Kili4Kids & New Voices Europe заедно с дарители и доброволци, подкрепене от Lions Clubs International Foundation и екипа на #NewVoicesEurope, видяхме щастливите очи на децата. Те получиха подаръци, лакомства, направихме си много снимки и всеки от експедицията засади дърво в двора на Центъра, сподели Петров.



Моята дъщеря Кристина бе особено щастлива да се срещне със свои връстници и да види тяхната радост, да е част от една благородна кауза в помощ на бедните деца от Африка. За това, което чувства и за това до което се докосна в Кения, Кристина ще разкаже на своите съученици от видинската математическа гимназия "Екзарх Антим I“ и на членовете на Лео Клуб Олимпиец, допълни Мартин Петров.



































