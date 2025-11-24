"Виена Шьонбрун Оркестра" с голям коледен концерт в Пловдив
©
Тази година оркестърът пристига у нас с изцяло нов празничен репертоар, вдъхновен от традицията на музикалната столица на Европа и легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Българската публика ще чуе произведения на Хайдн, Моцарт и Бетовен - трима композитори, които оформят гръбнака на класическата епоха.
Сцената ще обедини двадесет и четирима изключителни музиканти от различни националности, които ще подарят на публиката незабравимо музикално преживяване - съчетание от изисканост, традиция и празничен дух, което превръща Коледата в истинска Виенска приказка. Част от тях са възпитаници на Виенския университет по музика и дори активни членове на Виенската филхармония. На диригентския пулт отново ще застане харизматичният маестро Винисиус Ката, който ще поведе публиката на пътешествие през вековете на класиката.
Сред българските музиканти в състава е концертмайсторът Таня Джарова-Салюстио. Специално за българските концерти към състава на "Виена Шьонбрун Оркестра" се присъединяват италианският тенор Марко Ди Сапия, известен със своя широк вокален диапазон и значителен оперен опит, чест гост на европейските оперни сцени, като кариерата му включва роли в Италия, Германия, Франция и Скандинавските страни, както и младата българска цигуларка Йоанна Русева, лауреат на над 16 национални и международни конкурса.
Възпитаничката на НМУ "Любомир Пипков“ учи във Виенския университет за музика и сценични изкуства. Специализирала е в майсторски класове на Минчо Минчев, Захар Брон, Пиер Амоял, Огюстен Дюме, Антон Сороков, Елизабет Кропфич. Русева е активен солист на европейските сцени. Нейният ярък тон и зряла интерпретация я превръщат в един от най-перспективните български млади изпълнители.
Билети в мрежата на Eventim, Grabo, в бензиностанции OMV/ Kнижарници Orange и на касите на съответните зали.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Милен Керемедчиев: Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план
18:24
Журналистът Евгени Кръстев: До 2034 г. процесът трябва да завърши и да имаме военно шенгенско пространство
15:41
Започва проучване на качеството на въздуха в училищата, СЗО: Всеки ден около 90% от децата в света дишат въздух, който здравето им на сериозен риск
10:56
Пациентски организации алармират: Обмисля се ТЕЛК решенията да могат да се отменят до 5 години след издаването им
09:53
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.