Кристиан Вигенин в дискусия на високо равнище, организирана от Парламентарната асамблея на ОССЕ във Виена. Тя беше посветена на ролята на медиите в политическите процеси и защитата на демократичните стандарти.
Той се спря на четири аспекта - регулаторните подходи към политическата комуникация; защитата на честността на изборите; прозрачността в отношенията между медиите и политиката и бъдещите предизвикателства пред демократичното управление.
Вигенин отбеляза, че дигиталните платформи вече функционират като посредници в достъпа до политическа информация, а алгоритмите определят какво виждат гражданите. Според него традиционните регулаторни модели вече не са достатъчни. "Актът за цифровите услуги представлява важна стъпка напред. Той въвежда прозрачност в онлайн рекламата, достъп до данни за независими изследователи, оценка на рисковете за изборните процеси, мерки срещу дезинформацията и манипулацията. Важно е, че този акт не регулира мненията, а системните рискове и отговорностите на платформите. Липсата на регулация не означава неутралност – означава уязвимост към злоупотреби“, акцентира евродепутатът. Той допълни, че опасността е защитата срещу манипулация да не се превърне в инструмент за цензура.
Кристиан Вигенин обърна внимание, че изборите остават основата на демократичния процес, но тяхната честност зависи и от информационната среда. Очерта заплахите - координирани кампании за дезинформация; чуждестранна намеса; непрозрачно финансиране на политически послания; насочена политическа реклама; съдържание, генерирано от изкуствен интелект.
Евродепутатът изтъкна, че законодателството е важно, но не е достатъчно: "Необходими са независими изборни органи и международно сътрудничество. Трябва да осигурим прозрачност във финансирането и силна защита на личните данни. Честността на изборите е неразделно свързана с честността на информационната среда.“
Вигенин формулира работещата формула - свободни медии и политическа отчетност. Той отбеляза, че Европейският акт за свободата на медиите има за цел да защити редакционната независимост, да гарантира прозрачност на собствеността, да защити журналистите от политически натиск, както и да осигури справедливо разпределение на държавната реклама. "Необходимо е да си дадем сметка, че прозрачността трябва да обхваща публичното финансиране, конфликтите на интереси и международните финансови потоци. Медийната свобода изисква структурирани гаранции, а не само декларации“, коментира евродепутатът.
Вигенин открои съвременното предизвикателство в информационната среда – използването на изкуствения интелект, който може да създава фалшиви видеа, да автоматизира политическа пропаганда и да манипулира общественото мнение.
"В този контекст е още по-необходима прозрачност и защита на личните данни. Необходим е ясен алгоритъм за ограничаване на манипулативните практики и засилването на медийна грамотност. Най-важната защита на демокрацията са информираните граждани“, смята той.
"Нашата задача не е да предпазим политиката от влияние, а да гарантираме, че това влияние е прозрачно и демократично“, заключи Кристиан Вигенин.
Във форума участваха представителят на ОССЕ за свободата на медиите посланик Ян Браату, координаторът на икономическите и екологичните дейности на ОССЕ посланик Бакит Джусупов и бившият председател на Парламентарната асамблея на ОССЕ и председател на Работната група на Интерпарламентарния съюз (IPU) по наука и технологии Маргарета Седерфелт. Дискусията беше модерирана от вицепрезидента на ПА на ОССЕ и специален представител по борбата с корупцията Ирене Хараламбидес.
В рамките на Зимната сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ Кристиан Вигенин се срещна с президента на Асамблеята Пере Йоан Понс. Двамата обсъдиха бъдещето на организацията и необходимостта от изграждане на нова архитектура на сигурността в Европа, която да гарантира стабилност, диалог и предвидимост в условията на задълбочаващи се геополитически предизвикателства.
За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/
Вигенин: Най-важната защита на демокрацията са информираните граждани
©
Още от категорията
/
Новоизбраният генерален директор на БНТ: Ако работим по правилата, няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани
22:24
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
21:21
Доц. Златогор Минчев: България задължително трябва да разработи системи за възпиране на дронове
19:31
Проф. Константинов: Министърът на правосъдието трябва да обясни дали е ходатайствал за "педофилската секта от "Петрохан"
18:31
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
17:26
Гюров: Не трябва да се пренебрегват малките проблеми в по-малките секции, тъй като може да се мултиплицират и на други места
15:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.