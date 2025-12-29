Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
По темата за готовността на обществото и ползите от единната валута говори евродепутатът от БСП Кристиан Вигенин.
Като свой личен и "скромен принос“ към по-спокойния преход, Вигенин разказа за създаването на офлайн евроконвертор, разработен съвместно с млади програмисти. Приложението има две основни функции – автоматично превалутиране между левове и евро и т.нар. "еврокалкулатор“, който помага при изчисляване на ресто, пише bTV.
По думите му инструментът е създаден с големи цифри и опростен интерфейс, за да бъде удобен най-вече за възрастните хора, които се притесняват от възможни грешки при плащане в магазините.
"Не мисля, че ще има объркване на рестото. Касиерите и търговците имат интерес да бъдат коректни, а хората вече отдавна свикват с двойното изписване на цените в левове и евро“, подчерта евродепутатът.
Той признава, че първият месец ще бъде по-труден за част от хората, но напомни, че българите вече са преминавали през подобна промяна – деноминацията на лева. "След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило“, каза Вигенин.
По отношение на нагласите в Европейския парламент той отбеляза, че за повечето евродепутати еврото отдавна е част от ежедневието им. Най-полезни според него са били разговорите с колегите от Хърватия – последната държава, присъединила се към еврозоната. "Те потвърждават, че преходът не е толкова драматичен, както понякога се представя в България“, посочи той.
Вигенин подчерта, че подкрепата за България е дошла без колебание, след като Европейската централна банка и Европейската комисия са дали положителна оценка за готовността на страната. Допълнително удобство според колегите му ще бъде и за туристите от еврозоната, които вече няма да обменят валута при пътуванията си до България.
Евродепутатът разказа и за някои от най-абсурдните въпроси, които е получавал във връзка с еврото. Сред тях е твърдението, че заплатите и пенсиите ще се намалят наполовина, а цените ще останат същите – мит, който той определя като резултат от пропаганда и липса на достатъчно информация.
Основните страхове сред хората са свързани с евентуално поскъпване на живота, особено сред възрастните и жителите на по-бедни региони, въпреки уверенията на ЕС, че няма доказателства за предстоящ скок на инфлацията, посочва изданието
Друг любопитен въпрос дошъл от четвъртокласници – дали ще се сменят учебниците, защото в тях пише "лев“. "От 1 януари няма да се сменят, но с времето и това ще стане“, отговорил Вигенин.
Според него въвеждането на еврото е голяма промяна, но България ще премине през нея без сътресения.
