Виктор Димчев: Нагласена е скрита приватизация на "Булгаргаз" от "професионалния енергиен екип" на президента Радев
Приватизацията на "Булгаргаз“ ще доведе до присвояване на огромни ресурси от политическия кръг около президента Радев, заяви той.
"Всъщност това е един голям бизнес, който те искат да вземат от много време насам. На практика те са постигнали тази своя цел, тъй като "Булгаргаз“ съвсем скоро ще фалира“, обясни Димчев.
По думите му Росен Христов е бил привлечен във второто служебно правителство на Гълъб Донев по настояване на Румен Радев с единствената цел да фалира "Булгаргаз“.
"Той е част от тази сложна конфигурация, която включва Паскала, Копринката и останалите мафиоти, които разграбват България вече няколко години в опит да установят авторитарен режим, воден еднолично от президента Радев“, поясни Виктор Димчев.
Той подчерта, че договорът с "Боташ“ не може да бъде прекратен. Настоящото правителство може да поиска предоговаряне на клаузите, но турската страна едва ли ще се съгласи, изказа скептицизъм Димчев.
"Единственият, който може да оправи кашата е Ердоган. Това вече е свирен мач, там е изиграно. Просто чакаме момента, в който ще се случи, който за съжаление ще дойде дълго, след като президентът Радев обяви своя политически проект и вероятно ще вземе властта. Той ще замаскира това като грешка, допусната от други хора, завоалирайки го през това, че това е била удобна възможност България да диверсифицира своите газови доставчици и да получава евтин и качествен газ“.
Предоговарянето на клаузите по договора с "Боташ“ би могло да смекчи тежките за България условия.
"В договора няма нищо, което да указва как цената от 500 000 евро дневно е формирана, на базата на какво ние трябва да я плащаме. В момента срещу този 1 милион получаваме правото да купуваме нещо, което трябва допълнително да платим“, посочи Виктор Димчев.
