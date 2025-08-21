Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница.

Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН, научи "Фокус".

Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".

На 15 август Виктор Илиев се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби д-р Иса Али.

Останалите пострадали остават в болнични заведения.