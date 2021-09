Виктор Николаев се изложи много в ефир

© Голям гаф направи тази сутрин водещият на "Здравей, България" Виктор Николаев. Заедно с Мира Иванова анонсираха, че се готви римейк на филма "Бодигард" от 1992 г., където главните герои се играят от Кевин Костнър и покойната вече Уитни Хюстюн.



Николаев съвсем безсрамно попита Иванова: "Какво ли прави тази жена?". Тя няколко секунди премисли неговия въпрос у се чудеше дали журналистът проявява неуместен черен хумор.



"Ами, тя почина", отговори му Иванова.



"Сериозно ли?", учудено пита Николаев



Уитни Хюстън бе намерена мъртв в хотелската си стая в Бевърли Хилс преди 9 година. Тя почина едва на 48-годишна възраст. Уитни Хюстън остави след себе вечни хитове като "I Will Always Love You" и "I look To You".