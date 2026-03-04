Сподели close
Виктор Папазов за втори път се закле в Народното събрание като депутат от ПГ на "Възраждане“ на мястото на депутата от ПГ на "Възраждане“ Славчо Крумов, който почина внезапно. 

Депутатите почетоха с едноминутно мълчание паметта на Славчо Крумов.

Припомняме ви, че Папазов вече се закле веднъж като депутат от 51-ото Народно събрание, но го напусна след безпрецедентното решение на Конституционния съд, с който обяви частично касиране на изборите и обяви 10 депутати за незаконни и така в парламента влезе групата на "Величие". Един от "заменените" от тяхната група депутати беше именно Виктор Папазов.