лекар от Сирия загина, а други шестима са в болница с опасност за живота.
Кадри показаха как минути след полунощ – на 15 август, 21-годишният шофьор Виктор Илиев се движи с висока скорост по булевард "Константин Величков“.
Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.
Обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат.
Въпреки силния удар и високата скорост Виктор Илиев се отървава със счупени прешлени и две ребра, научи bTV от свои източници.
Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.
На 1 август мъжът е публикувал във фейсбук профила си шофьорската си книжка, която е получил същия ден – според датата ѝ на издаване. Той я е снимал в столичното метро с коментар "Това го нямаше никъде в листовките!!!".
ЗАРЕЖДАНЕ...
zmiqqq
преди 38 мин.
Да беше пукнал,да не прави повече катастрофи,мангустата миризлива
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.