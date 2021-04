© Организаторите на Евровизия 2021 представиха кадри на сцената, която ще приеме всички 39 артисти в тазгодишното издание на надпреварата. Тя впечатлява със забележителните си мащаби и функционалност, които я превръщат в една от най-внушителните сцени в Европа.



Залата Rotterdam Ahoy беше посетена и от краля на Нидерландия - Вилем-Александър. Той похвали организаторите за страхотната работа по сцената и сподели, че кралското семейство с гордост ще гледа трите конкурсни вечери на Евровизия на 18-и, 20-и и 22-ри май.



Виктория сподели своето първо впечатление за сцената на Евровизия 2021, както и за подготовката ѝ в заключителните дни преди заминаването ѝ: “Сцената е наистина впечатляваща и нямам търпение да се кача на нея. През последната седмица в България бяха сценичните режисьори и креативни директори - Марвин Дитман и Дан Шиптън, с които репетирахме в София. В екипа се включва и Елена Коларова. С всеки изминал ден и всяка изминала репетиция се чувствам все по-готова. Вярвам, че с такъв страхотен екип ще представя България наистина достойно на Евровизия 2021."



Как Виктория и екипът ѝ разказват за подготовката за Евровизия, вижте във видеото.



Българският представител на Евровизия 2021 ще се качи на грандиозната сцена на 20-и май във втория полуфинал на надпреварата. Тогава Виктория ще изпълни “Growing Up is Getting Old" под номер 13 и ще се бори за едно от десетте места към големия финал, който ще се проведе на 22-и май.



Българското участие в песенния конкурс Евровизия се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group, с подкрепата на българската финтех компания iCard – генерален спонсор на Евровизия България.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.