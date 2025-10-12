ЗАРЕЖДАНЕ...
Винопроизводител: Просто паникьосват хората!
© NOVA
У нас върви слуха, че с еврото всичко щяло да поскъпне.
"Просто паникьосват хората. Тези, които по-малко четат и по-малко се интересуват, се хващат на уловките. Няма такова нещо", посочва винопроизводителят Тони Йорданов.
Той е икономист по образование. Създал е своя винарска изба и професионално прави анализ за цената на виното. За да поскъпне драстично, трябва да се променят цената на гроздето, бутилките и етикетите. При етикетите, които основно се произвеждат в България, поскъпване към момента няма. Как стоят нещата с бутилките, основната част от които са внос?
"Пренебрежимо малка е разликата. Става дума за стотинки в цените на бутилките, че да окаже някакво влияние върху цената на виното", казва Тони пред NOVA.
Така насочваме вниманието си към основната суровина.
"Тъй като ние правим вино само от гроздов сок, основния разход наистина е гроздето. И това, че купуваме по-скъпо грозде, наистина увеличава себестойността на продукта. Но е трудно да се очаква, че цениите на виното ще тръгнат много нагоре", посочва Тони.
Причина за това е самата технология за производство.
"Процесът по изработването на качественото вино е доста продължителен", разказва Тони.
Още по темата
/
Пламен Димитров: Не може кравето сирене на стоковата борса да е 11,63 лева за килограм, а в търговските вериги да е със средна цена 19 лева
11.10
Главна дирекция "Национална полиция": Внимавайте! Никой няма да идва у дома ви, за да обменя пари!
09.10
След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените: КЗП установи десетки нарушения
09.10
Търговците имат право да откажат плащане с повече от 50 монети, независимо от тяхната стойност
08.10
Още от категорията
/
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:20
Остър недостиг на международни шофьори: Дори високото заплащане не може да привлече нови кадри
09:03
Мицкоски иска представители на РСМ в българското правителство: София да покаже европейска зрялост
11.10
Диян Стаматов: Родителите слагат на децата си всичко, което прави детството цветно, но и раницата – тежка
11.10
Меглена Плугчиева: Трябва да се намери компромисен вариант за неутрална Антикорупционна комисия, която да бъде призната от ЕК
11.10
"Искам бебе" обучава доброволци на БЧК за лектори в училища на тема сексуално и репродуктивно здраве
11.10
Георги Близнашки за казуса с поста на Сарафов: Юридическият отговор е лесен. Валиден е онзи юридически акт, който е издаден от компетентен орган
11.10
Д-р Адриана Камбурова, ВМА: С годините започва дегенеративен процес в ставния хрущял – остеоартрозната болест
11.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.