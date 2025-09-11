ЗАРЕЖДАНЕ...
Вирусолог: COVID-19 продължава да еволюира и да се бори за своето място под слънцето
“Вирусът продължава да се развива. Извънредната ситуация вече е отменена, но той продължава да еволюира и да се бори за своето място под слънцето. Отказва да влезе в някаква сезонност и се движи по свой собствен график", коментира проф. Александрова.
