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Âèòàíîâ: Íàé-ãîëåìèÿò íàòèñê ùå áúäå äî ñðåäàòà íà äåêåìâðè
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 22:36 / 16.11.2020Êîìåíòàðè (1)77
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"Íàé-ãîëåìèÿò íàòèñê âåðîÿòíî ùå áúäå ïúðâàòà ïîëîâèíà íà äåêåìâðè", êàçà ïðåä ÁÍÐ ïðîô. Íèêîëàé Âèòàíîâ îò ÁÀÍ, ìàòåìàòèê íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. Òîé ïðèïîìíè, ÷å îùå â íà÷àëîòî íà ñåïòåìâðè å îïðåäåëèë îêòîìâðè êàòî ïðåõîäåí ìåñåö, à íîåìâðè êàòî êðèòè÷åí, ïîñòàâÿù îñíîâèòå íà îíîâà, êîåòî ùå áúäå ïðåç çèìàòà.

"Àêî íå ïðåäïðèåìåì ñåãà äåéñòâèÿ, äåêåìâðè ùå áúäå òðóäåí, à ÿíóàðè è ôåâðóàðè - ñúùî". Òîé ïîä÷åðòàâà, ÷å çäðàâíàòà íè ñèñòåìà âå÷å íå ìîæå äà îáõâàùà óâåëè÷àâàùèÿ ñå áðîé áîëíè.

"Êàïàöèòåòúò íà çäðàâíàòà íè ñèñòåìà, íà ÐÇÈ å äà îòêðèâà êîíòàêòíèòå íà îêîëî 2000 íîâè ñëó÷àÿ íà äåí. Êîãàòî ñëó÷àèòå ïðåõâúðëÿò òàçè ãðàíèöà, âå÷å êîíòðîëúò ñòàâà ìíîãî òðóäåí è êîëêîòî è ãîëÿìà äà å äèñöèïëèíàòà è äà å äîáðå çäðàâíàòà ñèñòåìà - âèðóñúò ñè ñå ðàçïðîñòðàíÿâà. Çàòîâà å äîáðå äà ñå çíàå òàçè ãðàíèöà è äà èìà ñòðåìåæ äà áúäå äúðæàí áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ïîä íåÿ. Àêî å íàä íåÿ, òîçè âèðóñ å äîêàçàë, ÷å ìîæå äà ïîâàëè âñÿêà çäðàâíà ñèñòåìà, äîðè òàçè íà ÑÀÙ", îáÿñíè ïðîô. Âèòàíîâ.

Òîé áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å àêî ñå ñïàçâàò ìåðêèòå ñòðèêòíî, áðîÿò íà íîâèòå ñëó÷àè ùå ñïàäíå ñëåä îêîëî äâå ñåäìèöè íà 800 ñëó÷àÿ, íî ïðåç çèìíèÿ ïåðèîä íÿìà äà å ïî-ìàëêî îò òîâà.

Ïî äóìèòå íà ïðîôåñîðà âðåìåòî íà âèðóñà èçòè÷à, çàùîòî ñå óìíîæàâàò ñâåäåíèÿòà çà óñïåøíèòå èçïèòàíèÿ íà âàêñèíèòå. Òîé ïðåïîðú÷à äà ñå èçïîëçâàò ðàçóìíè ñðåäñòâà, çà äà ñå ïðåìèíå ñ ìàëêî æåðòâè ïåðèîäúò äî íàëè÷èåòî íà ãîòîâà âàêñèíà.

"Ïî-äîáðå äà îñòàíåì çäðàâè äî ïîÿâàòà íà âàêñèíàòà. Àêî âàêñèíèòå ñå ïîÿâÿò äîñòàòú÷íî áúðçî, ìîæå ãîëÿìà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî äà íå ñå ñðåùíå ñ êîðîíàâèðóñà", ïîä÷åðòà îùå ìàòåìàòèêúò.



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