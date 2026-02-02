В социалните мрежи бе разпространено видео, на което се вижда как джипът влита в ресторант "При Румен“.Инцидентът е станал на 1 февруари по обяд, когато автомобилът се е ударил в остъклената част на заведението.От кадрите се вижда, че в непосредствена близост до мястото на удара е имало клиенти, които са се хранели. По чиста случайност в момента на сблъсъка в засегнатата зона е имало само една маса с хора.По чудо при инцидента няма загинали. Прокуратурата е образувала досъдебно производство срещу водача на автомобила, който по първоначални данни е изряден шофьор. Медицински екип е прегледал една жена, като предварителната информация сочи, че тя не е пострадала сериозно.Автомобилът е бил управляван от 64-годишен мъж, който е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна. По време на инцидента в джипа са пътували и съпругата му, както и тригодишното им внуче. Детето е невредимо.Пред органите на реда водачът е заявил, че е загубил контрол над автомобила. Собственикът на заведението обаче изрази различно мнение за причините за инцидента."Не е така. Аз се качих след това и изкарах джипа на платформата. За мен не е това причината – просто се е паникьосал, не е включил задна предавка, останал е на директна, дал е повече газ, за да се качи на тротоара, и така се е озовал в ресторанта“, заяви пред bTV собственикът на заведението Румен Тенчев.