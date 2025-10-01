Новата 15 километрова отсечка на АМ "Хемус" от Боаза до Дерманци изглежда така - преди да бъде пуснато движението по нея.Връзката със съществуващата републиканска мрежа се осъществява чрез два пътни възела - п. в. "Боаза“ при 88-ми км и п. в. "Дерманци“ при 98-ми км.В участъка има 4 мостови съоръжения и 2 виадукта, предава "Булфото".