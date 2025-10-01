ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте как изглежда новият участък на АМ "Хемус"
© Булфото
Връзката със съществуващата републиканска мрежа се осъществява чрез два пътни възела - п. в. "Боаза“ при 88-ми км и п. в. "Дерманци“ при 98-ми км.
В участъка има 4 мостови съоръжения и 2 виадукта, предава "Булфото".
Още от категорията
/
След 45 дни в Съдебна медицина: Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза летящият автомобил
14:04
Управителят на НОИ към пенсионерите: Зная как промените в пенсионната и осигурителната система ви карат да се чувствате несигурни в бъдещето
13:38
Гуцанов: Подписах предложение майчинските през втората година за отглеждане на дете да се повишат от 780 лв. на 1100 лв.
13:13
Петър Ганев: Ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала
12:13
Миро Ненков: Прочетете Хипократовата клетва – там не пише, че лекарят е длъжен да работи безплатно или извън работно време
10:15
Бивш служител на ИААА: Съкращаван съм три пъти от тази администрация, за мен корупцията не може да се случва, ако отгоре няма чадър
09:51
Чичото на Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг: Ще се възстановява дълго, все едно имаме едно 4-годишно бебе
08:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.