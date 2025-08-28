ЗАРЕЖДАНЕ...
Вижте как полицията изкарва Паскал от КПКОНПИ след разпита
Той е сочен за ключова фигура в аферата в Агенция "Митници". Твърди се, че в нея участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.
В тази афера бяха намесени и имената на двама бивши министри – Бойко Рашков и Асен Василев. В свои показания Банкова твърди, че до бившия министър на финансите стигали големи суми рушвети. Връзката на Рашков пък се твърди, че е през бащата и син Димитрови.
Паскал бе доведен днес за разпит в Комисията за противодействие на корупцията. Малко след него на място дойде и неговият адвокат Димитър Марковски. Очаква се официално да бъдат повдигнати и обвинения.
За първи път медиите успяха да заснемат реални кадри на лицето му. Към този момент единственото публично известно негово изображение беше стара снимка от документ с лошо качество.
След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас.
