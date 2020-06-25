Âèæòå êúäå èìà íàé-ìíîãî íîâîçàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ

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Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 08:24 / 25.06.2020Êîìåíòàðè (3)679
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128 îò èçñëåäâàíèòå ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå 3016 ïðîáè ñà äàëè ïîëîæèòåëåí ðåçóëòàò. Òîâà ïîêàçâà Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä - 1; Áóðãàñ - 5; Âàðíà - 2; Âåëèêî Òúðíîâî - 2; Âðàöà - 2; Êúðäæàëè - 2; Êþñòåíäèë - 14; Ìîíòàíà - 3; Ïàçàðäæèê - 6; Ïåðíèê - 1; Ïëåâåí - 1; Ïëîâäèâ - 1; Ðàçãðàä - 2; Ðóñå - 1; Ñëèâåí - 8; Ñìîëÿí - 21; Ñîôèÿ îáëàñò - 12; Ñîôèÿ ãðàä - 38; Øóìåí - 3; ßìáîë – 3.

4242 ñëó÷àÿ íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ ñà ïîòâúðäåíè ó íàñ êúì ìîìåíòà, êàòî 1770 îò òÿõ ñà àêòèâíè. Èçëåêóâàíè ñà îáùî 2263 ëèöà, 46 îò êîèòî ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà.

Ïàöèåíòèòå ñ äîêàçàí COVID-19, êîèòî ñå íàìèðàò â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù, ñà 390. Îò òÿõ 16 ñà íàñòàíåíè â èíòåíçèâíè ñòðóêòóðè.

Ñïîðåä Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà îáùèÿò áðîé íà ìåäèöèíñêèòå ñëóæèòåëè, ïðè êîèòî å ïîòâúðäåíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ ó íàñ, å 376. Ïåò ñà íîâèòå ñëó÷àè îò èçìèíàëîòî äåíîíîùèå, îò êîèòî òðè ñà óñòàíîâåíè ïðè ëåêàðè, åäèí ïðè ìåäèöèíñêà ñåñòðà è åäèí ïðè äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë.

Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë êîíñòàòèðàí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ, ñà 209. Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå å ðåãèñòðèðàí åäèí íîâ ñìúðòåí ñëó÷àé íà 75-ãîäèøåí ìúæ ñúñ ñúðäå÷íî çàáîëÿâàíå.



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25.06.2020 128 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ
24.06.2020 Áúëãàðêà ïëàòè ïî÷èâêà â Ãúðöèÿ ïðåäè ïàíäåìèÿòà è ïðåæèâÿ íåâåðîÿòíà
èçíåíàäà
24.06.2020 Ìíåíèå: Âðúùàíåòî íà ìàñêèòå íÿìà äà ñïðå êîðîíàâèðóñà, òå ïðåäèçâèêâàò áàêòåðèàëíà ïíåâìîíèÿ
24.06.2020 Êîðîíàâèðóñ â Ìèíèñòåðñòâîòî íà ôèíàíñèòå
24.06.2020 397 ïðîâåðêè íà ëèöà ïîä êàðàíòèíà âúâ Âàðíà è îáëàñòòà, íÿìà íàðóøèòåëè
24.06.2020 Äîö. Êóí÷åâ: Ïîäêðåïÿì ïðèçèâà áàëîâåòå äà áúäàò îòëîæåíè
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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