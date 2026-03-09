Вижте къде можете да гласувате на изборите за Народно събрание
Това става чрез интернет страницата на ГД ГРАО – https://www.grao.bg/elections/ – или чрез безплатен телефонен номер 0800 1 4726, достъпен за цялата страна.
В предварителните избирателни списъци са включени 6 641 768 избиратели. Списъците се отпечатват от МРРБ – ГД ГРАО въз основа на Националния регистър на населението – Национална база данни "Население“, която се актуализира ежедневно с подадените от общинските администрации промени в гражданската регистрация на лицата.
Имената на починалите лица се заличават от избирателните списъци съгласно закона.
От днес до 4 април 2026 г. гражданите могат да подават и електронно искане за гласуване по настоящ адрес чрез интернет страницата на съответната община или чрез сайта на ГД ГРАО – https://regna.grao.bg/. Всички, които подадат такова искане, ще бъдат включени в избирателните списъци по настоящия си адрес и заличени от списъците по постоянен адрес.
Адресната регистрация се извършва от кмета на общината, на района или кметството, или от определени от тях длъжностни лица, при заявяване от лицето. Местата, на които може да се извършва адресна регистрация, се определят със заповед на кмета на общината.
