Доста сериозен ценоразпис е публикувало на сайта си частното училище "Космос", в което е учил 15-годишният Александър Макулев, който е една от жертвите на сагата "Петрохан".припомня, че Министерството на образованието и науката инициира проверка в школото, за да се види дали момчето е ходило на училище. По изнесената информация става ясно, че той е имал дълги периоди на отсъствие, като последните такива - от 5 януари са нанесени със задна дата - на 3 февруари, едва когато се разбира, че е изчезнал.Според данните на МОН Нн 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ "Космос" информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ "Космос", считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година.Такса за кандидатстване - 100 BGN | 50 EURТакса за училищни принадлежности - 400 BGN | 210 EURДепозит - 1,000 BGN | 510 EURМесечна такса за обучение (септ - юни) - 1,400 BGN | 715 EURОбучение, платено за 5 месеца (5% отстъпка) - 6,650 BGN | 3,392 EURГодишна такса за обучение, платена изцяло (10% отстъпка) - 12,600 BGN | 6,426 EUR