Специалността "Обща медицина“ да бъде включена в преддипломния стаж на студентите по "Медицина“, предвижда проект за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, публикуван от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.В момента задължителното обучение на студентите по "Медицина“ по учебната дисциплина "Обща медицина“ е 60 академични часа теоретично обучение, без задължително изискване за включването й в преддипломния стаж. "Фундаменталното значение на Общата медицина за системата на здравеопазването изисква включването й и в преддипломния стаж на студентите, гарантирайки затвърждаване и доразвиване на придобитите знания, умения и компетентности. Това е предложено и подкрепено от всички медицински факултети в страната (на Медицински университет – София, Медицински университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Плевен, Софийски университет "Св. Климент Охридски“, Тракийски университет – Стара Загора и Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“)“, пише в мотивите към проекта.В Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицинска сестра“, "Акушерка“ и "Лекарски асистент“ за образователно-квалификационна степен "бакалавър“ се транспонират както допълнителните задължителни учебни дисциплини, предвидени в Делегирана директива на ЕС за посочените професии, така и знанията и уменията, които трябва да бъдат придобити по време на обучението.Преддипломният стаж за специалистите по здравни грижи се преобразува от 1600 астрономически часа в 1600 академични часа. Причината е, че досегашният обем теоретична подготовка според МЗ създава изключително висока студентска натовареност на студентите по тези специалности, обучаващи се на образователно-квалификационна степен "бакалавър“ (над 5 160 академични часа). "Изготвянето на учебните планове и отчитането на аудиторната заетост на преподавателите и студентите е в академични часове, съответно 1600 астрономически часа се равняват на 2133 академични часа, предаде Zdrave.net. Високата натовареност през 7 и 8 семестър (четвъртата година на обучение) оставя малко време на студентите за подготовка за предстоящите държавни изпити. Това е констатирано от висшите училища, провеждащи обучение на студенти по посочените специалности (Медицински университет – София, Медицински университет – Варна, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Плевен, Софийски университет "Св. Климент Охридски“, Тракийски университет – Стара Загора, Бургаски държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров“, Югозападен университет "Неофит Рилски“, Русенски университет "Ангел Кънчев“, Национална спортна академия) и налага определяне на преддипломния стаж от 1600 часа в академични часове (вместо в астрономически), което е подкрепено писмено от ректорите на посочените 10 висши училища“, пише в мотивите към проекта.С проекта се въвежда и нормативно изискване теоретичната подготовка по задължителните учебни дисциплини "Философия и въведение в сестринските грижи. Теоретични основи.“ и "Практически основи на сестринските грижи“ да се провежда от хабилитирани преподаватели, завършили специалност "Медицинска сестра“, което е подкрепено от посочените по-горе висши училища, провеждащи обучение на студенти по специалност "Медицинска сестра“.В учебните дисциплини "Философия и въведение в сестринските и акушерските грижи. Теоретични основи“, "Практически основи на сестринските и акушерските грижи при бременни, родилки и гинекологично болни жени“ и "Акушерски и сестрински грижи за онкологично болни жени“ за акушерки се премахва понятието "сестрински грижи“. Според Министерството използваната терминология е въвеждала в заблуждение, че акушерките са подготвени да предоставят сестрински грижи и че биха могли да работят като медицински сестри.По отношение на специалност "Дентална медицина“ се променя хорариума по основните медико-биологични и общомедицински учебни дисциплини в резултат от привеждането на единните държавни изисквания в съответствие с Делегираната директива на ЕС.В специалността "Фармация“ се въвежда задължителни учебните дисциплини "Медицински изделия“, "Статистически методи във фармацията“ и "Броматология“. По този начин ще бъде формирано у студентите "критично мислене за адекватна интерпретация на научната литература и гарантиране предоставяне на качествени консултации относно хранителни добавки, нутрицевтици, функционални храни и взаимодействия между лекарства и храни“.