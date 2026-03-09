"Към момента не се забелязва отражение на конфликта в цените на храните. Дори има стабилизация. Има и сезонно предлагане на по-високи цени при плодовете и зеленчуците, което е свързано с малките количества. При основните хранителни продукти девиациите от началото на годината са между 3 и 5 цента. Свинското месо е поевтиняло с 29 цента". Това заяви Владимир Иванов, който е ръководител на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.Той определи настоящата ситуация като "геополитическа буря" и подчерта, че пазарът на горива реагира най-бурно. "Наблюдаваме първоначална реакция по колонките – между 8 и 12 до 14 стотинки при дизела и между 7 и 10 стотинки за бензина. Това е само една първоначална реакция", обясни пред NOVA Иванов.Колкото до това дали държавата може да контролира движението на цените при конфликт, той бе категоричен: "Изцяло не може да се контролира и не е по силите на нито едно правителство, когато започнат такъв тип глобални процеси. Ако те се развиват негативно, няма кой да го контролира. Видяхме го през 2022 г. – ситуацията тогава даде много по-силно отражение на пазара от COVID кризата".Иванов представи и актуални данни за замяната на националната валута с евро. "На 20-ия ден вече бяхме в нормално обращение, а на 40-ия приключихме с паричната маса. В момента 88% от паричната маса е иззета. Останалите около 12% са унищожени банкноти, изгубени или в колекции. БНБ ще приема левове безсрочно, а търговските банки и пощите ще ги обменят безплатно до средата на годината", уточни той.По думите му потребителската кошница в момента е на стойност 57 евро, при 52 евро в началото на годината. "Разликата от 4-5 евро се дължи изцяло на вариациите при плодовете и зеленчуците. Имаме 102% ръст при тиквичките заради малкото производство в целия регион. В Италия, например, цената им на дребно е около 4 евро", поясни Иванов.