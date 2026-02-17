Владимир Иванов: Потребителската кошница е на ниво от 58 евро
©
Иванов съобщи, че при лимона се оформя ръст от 30%.
"Тенденцията е изключително забележима при червен и зелен пипер, тиквички, с над 100% нарастване от началото на годината, формиращо 4 евро от общото повишаване".
"Продължава задържането на високите цени при краставиците и доматите – с 16 евроцента от началото на годината. Сезонните зеленчуци като зеле, моркови и лук резервират съвсем постоянни цени, с вариации до 2–3 евроцента за последните 45 дни. Единственият плод с намаляване е бананът – с минус 1 евроцент на седмична база", каза той и посочи:
"При главните хранителни артикули цените на захар, брашно и яйца остават без смяна. Оризът, киселото мляко и свинското месо означават умерено понижение – надлежно с 5, 6 и 32 евроцента. Малки съмнения сред 2 и 4 евроцента се следят при боб, прясно мляко и пилешко месо. Същевременно цените на кашкавала, сиренето и маслото се усилват – надлежно с 21, 20 и 20 евроцента".
"Очакваше се по-добра реколта при цитрусите, но пазарът е различен. Единственият плод, който отчита намаление, е бананът", каза още Иванов.
"Всичко, което се случва на пазара, е в следствие на паниката. Каквато и да е валута да бяхме приели, щеше да се наблюдават същите трендове", заяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
На пресконференцията заявиха, че инфлацията в България след приемането на еврото е 0.6%.
"Инфлацията между януари 2025 и януари 2026 година е 3,5%".
Още по темата
/
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евробанкноти са образувани във Варна
15.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Гуверньорът на БНБ: С нарастването на доходите цените в сектора на услугите, имат тенденция да се повишават по-бързо от средното за еврозоната
13.02
Димитър Радев: България в еврозоната поставя началото на нов етап, белязан от по-високи изисквания
12.02
Еврозоната: 1000 кафета в кафенето на месец през 2025 г., 1000 и днес, но на двойна цена – бизнесът нараства "уж" 2 пъти, но производителността – не
11.02
Още от категорията
/
Петър Ганев: България ще бъде сред най-бързо растящите страни в Европа през 2026 г., но има и проблеми
12:51
Омбудсманът: Деца под 14 г. продължават да се настаняват в интернати – системата наказва вместо да подкрепя
12:02
Съпругът на София Андреева: Даде на Калушев над 1 000 000 лева заради Мексико и задлъжня на роднини
09:17
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.