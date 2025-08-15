ЗАРЕЖДАНЕ...
Владимир Путин пристигна в американския щат Аляска
©
Полетът беше гледан на живо от 450 000 души.
По-рано Доналд Тръмп отлетя за Аляска, той е придружен от дърбавния секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финанските Скот Бесант. Очаква се срещата между Владимир Путин и доналд Тръмп да започне около 22:00 часа българско време.
Още по темата
/
NYT: Русия вероятно стои зад хакерската атака срещу системата за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ
12.08
Още от категорията
/
Експерт за шофьора с книжка от 2 седмици: За да владееш тази кола, трябва да имаш много сериозен опит
15.08
Автоинструкторът на шофьора, забил колата си в автобус: Имаше опит зад волана преди курса, не е правил нарушения
15.08
Депутатът Маргарита Махаева иска публикуване на записите от теоретичния изпит за книжка на шофьора от катастрофата в София
15.08
"Да, България" отговори на Борисов за държавните имоти: Предложихме дясно решение, но ГЕРБ мълчи
15.08
Борисов: Забелязвам много добър синхрон между Радев, ПП и "Ново начало". С телата си бранят държавните имоти
15.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
След касапницата с автобуса в София: Задържаният е шофирал чужда ...
20:00 / 15.08.2025
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:45 / 15.08.2025
Икономисти: Начинът на определяне на минималната заплата изкривяв...
17:20 / 15.08.2025
Статистиката показва: Режийните за дома скочиха с 16.7% за година...
16:41 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:34 / 15.08.2025
Калин Стоянов: Очакваме покана за среща с всички партии за купува...
15:47 / 15.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.