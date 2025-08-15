Около 18:00 часа вечерта на 15 август стана известно, че руският президент Владимир Путин е отлетял за Съединените щати. Сега се съобщава, че самолетът на президента на РФ е кацнал в Аляска, съобщаваПолетът беше гледан на живо от 450 000 души.По-рано Доналд Тръмп отлетя за Аляска, той е придружен от дърбавния секретар на САЩ Марко Рубио и министърът на финанските Скот Бесант. Очаква се срещата между Владимир Путин и доналд Тръмп да започне около 22:00 часа българско време.