Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
©
Изискана е справка от НОИ, дали членовете от дружеството (бел. ред. НПО-то на Калушев) са осигурявани. По делото "Петрохан" е изискана информация от Агенция по вписванията. От МОСВ е изискана преписка по въпросните споразумения между Министерството и сдружението на Калушев. Назначени са данъчни проверки и ревизии.
Деян Илиев и съпругата му са разпитани в присъствието на адвокат, мобилният му телефон е иззет при обиск, защото е отказал да го даде доброволно. Той е бил разпитан 2 пъти. Свидетел е по делото, а не обвиняем, към момента няма и основание да му се повдигне обвинение. Не може и да му се забрани да пътува извън България към този момент, заяви прокурор Наталия Николова, заместник-апелативният прокурор на Апелативна прокуратура-София по време на брифинг на властите.
Готови са редица експертизи, категорични бяха властите.
По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло е имало кръв. "Но по левия и десния му ръкав също са открити барутни частици", коментираха експертите.
По оръжието на местопрестъплението е установено ДНК и от тримата мъже.
"Работим по всички възможни версии. Шестте жертви да са в следствие на убийство, в следствие на склоняване към самоубийство. Всичко към настоящия момент сочи следното - при Петрохан става дума за самоубийство, при Околчица става дума за убийства и последвало самоубийство", коментира още прокурор Николова.
"Днес ще видите още видеозаписи на охранителни камери", каза още тя.
На Околчица - по ръцете и по ръкавите на Ивайло Калушев и Николай Златков има капсулни микроследи. В кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал - успокоително и хипнотично средство.
От тримата мъже на Петрохан - двама са с по едно огнестрелно нараняване в слепоочието. Ивайло Иванов е с две огнестрелни наранявания, като смъртта не е настъпила при първото, а при второто, уточни Николова.
По думите на Николова при претърсването на адреса в бургаското село Българи е намерена е религиозна литература, идентична по съдържание с тази, открита в хижата на Петрохан. Иззети са и веществени доказателства с интимен характер.
Още по темата
/
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
17.02
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи телефона си пред полицаите. Мексиканката: Плачеше!
16.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан - Околчица" сложи един огромен печат върху дипломата на държавата с надпис "Невалидна"
16.02
Още от категорията
/
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
Борислав Сандов за "Петрохан": Публичният ми образ е сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай
15.02
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения
14.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Един от най-големите и известни фитнеси в България попари клиенти...
21:31 / 17.02.2026
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
20:39 / 17.02.2026
Шофьори: Не тръгвайте по АМ "Хемус"!
19:47 / 17.02.2026
Обстановката в България се влошава с всеки час!
18:40 / 17.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
17:28 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.