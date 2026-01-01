Влизаме в 2026 година с удължителен бюджет – какво означава това за личните ни финанси
Приетият удължителен закон урежда събирането на приходи и извършването на разходи за първите месеци на 2026 г., до приемането на редовния държавен бюджет и бюджетите на НЗОК и ДОО. Законът важи не за повече от три месеца и се прилагат изискванията на Закона за публичните финанси, Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване. По време на изпълнението му се прилагат и правилата за превалутиране, въведени с закона за въвеждане на еврото.
ФОКУС обобщава как това ще се отрази върху личните ни финанси.
Социални плащания и помощи
– Всички социални плащания и помощи се запазват на нивата от 2025 г.
– Плащанията са гарантирани и се приоритетизират при разпределение на бюджета.
Заплати в публичния сектор
– Основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. не могат да се намаляват или увеличават в рамките на заеманата длъжност.
– Изключение правят заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация за инфлация, която обхваща натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация.
С постановление на Министерския съвет минималната работна заплата за 2026 г. е 1213 лв. или 620,20 евро. Този размер е административно определен и ще важи до приемането на редовен бюджет.
Осигуровки и данъци
– Осигуровките остават на нивата от края на 2025 г.
– Данъците също не се променят, освен ако не бъдат направени отделни законови решения през годината.
Празноти и лимити
Удължителният закон урежда празноти, които Законът за публичните финанси не покрива:
– Ако приходите за съответния период са недостатъчни, лимитите за разходите се намаляват пропорционално.
– Приоритет имат заплатите и социалните плащания, които се изплащат в пълен размер.
Местни данъци и такси
– Ако до 31 януари 2026 г. общинските съвети не са одобрили план-сметките за 2026 г. и/или не са приели съответните актове, таксата за битови отпадъци се запазва на нивото от 2025 г.
– Общините ще предоставят информация за напредъка по приемане на актовете в края на всяко шестмесечие до 2028 г.
Влизането в еврозоната е историческо събитие, но финансово годината започва с удължителен бюджет. С други думи: плащанията са гарантирани, но всички планирани увеличения и промени се отлагат до приемането на нов редовен бюджет.
