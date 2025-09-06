ЗАРЕЖДАНЕ...
Внасят иск за постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвинените за побоя над шефа на ОДМВР-Русе
Двама от тях са привлечени само за хулиганските действия, а другите двама и за хулиганство и за нанесена тежка телесна повреда.
"До момента те са задържани, като извършителят, който е най-възрастен е В.И, на 19 години, задържан за 72 часа К.Г, Ж.К. Непълнолетният е с инициали С.А и е задържан за 48 часа, тъй като по отношение на непълнолетните е такъв законът", каза зам.-окръжният прокурор на Русе Мирослав Маринов по време на брифиг вчера.
