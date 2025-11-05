Бойко Борисов в коларите на Народното събрание днес, предаде репортер на "Фокус".
По думите му има нужда да се изяснят още детайли относно "особения управител".
Както вчера "Фокус" ви съобщи се готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл".
BP (British Petroleum) проявяват силен интерес да бъдат "особен управител" на "Лукойл" в България, потвърдиха още източниците на "Фокус".
Внасят законопроект за "особения управител" на рафинерията "Лукойл"
©
Още по темата
/
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
11:00
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
04.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Енергиен екперт: Назначаването на особен управител в "Лукойл Нефтохим Бургас" е задължително за защитата на българския пазар
04.11
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
03.11
Явор Куюмджиев: Национализация на българските активи на "Лукойл" е възможна, но това би било невероятен удар върху имиджа на страната
31.10
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
Цветлин Йовчев: Решението за продажбата на активите на "Лукойл" прилича на прехвърляне на отговорност върху ДАНС
30.10
Още от категорията
/
Икономисти се захванаха с кампания, която да промени статистиката, че 1,9 млн. българи живеят в населено място без аптека
14:32
За хората, които са на максималния осигурителен праг, държавата може да им взима над 3000 лева годишно
09:41
Финансист: Не е честно, ако сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, а не да плаща заплати и пенсии
09:31
Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехранителните стоки през последните две седмици
08:30
Проф. Димитров: Едно е да сте по-малка държава със собствена валута, друго е да сте член от голямо семейство с повече ресурси
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.