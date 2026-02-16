Силви Кирилов, дм беше разработена визия за внедряване на изкуствения интелект в здравеопазването, която поставя основите за използване на новите технологии в диагностиката, лечението и управлението на здравните услуги.
Документът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването тук: https://www.mh.government.bg/bg/strategii/841/842 и е предоставен за координация към Министерството на електронното управление във връзка с предстоящите действия по прилагането на европейската регулаторна рамка за изкуствения интелект.
Визията очертава стратегическата рамка за въвеждане на решения, базирани на изкуствения интелект (ИИ), така че те да подпомагат медицинските специалисти и да подобрят качеството, ефективността и достъпа до здравни услуги, при защита на сигурността на данните и пациентските права. В същото време се гарантира, че изкуственият интелект ще бъде инструмент в помощ на здравните специалисти, но окончателните медицински решения ще продължат да се вземат единствено от лекарите.
Проектът предвижда поетапно внедряване на интелигентни системи в области като ранната диагностика и превенцията, анализ на медицински образи, подпомагане на клиничните решения, оптимизиране на болничните процеси и намаляване на административната тежест за медицинските екипи. Сред приоритетите са също развитието на научноизследователската дейност, по-доброто използване на здравните данни за планиране на политики и създаването на условия за иновации в сектора.
Особено внимание се отделя на етичните стандарти и човешкия контрол върху използването на изкуствения интелект. Предвидени са и мерки за повишаване на дигиталните умения на медицинските специалисти, както и инициативи за информираност на гражданите относно възможностите и ограниченията на тези технологии.
