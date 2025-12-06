Внимание: Лед и мъгла на "Петрохан"
"Фокус" припомня, че рано тази сутрин заваля сняг на прохода.
По данни на Meteo Bulgaria се очаква валежите през следващото денонощие да са главно в източната половина от страната, като все още на места около морския бряг са възможни малко по-силни локални извалявания.
Шофирайте внимателно и с подготвени за зимните условия автомобили!
