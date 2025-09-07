ЗАРЕЖДАНЕ...
Внимание, българи! Предлагат фалшиви лекарства за отслабване!
©
През последните месеци се наблюдава рязко повишаване в броя на незаконните лекарства, продавани като GLP-1 рецепторни агонисти, например семаглутид, лираглутид и тирзепатид, за понижаване на теглото и при диабет. Тези продукти, често продавани чрез измамни уебсайтове и промотирани в социалните медии, не са разрешени за употреба и не отговарят на необходимите стандарти за качество, безопасност и ефикасност.
Такива незаконни продукти представляват сериозен риск за общественото здраве. Те може изобщо да не съдържат обявените активни вещества, както и да съдържат други вещества във вредни количества.
Поради това хората, които използват тези продукти, са изложени на много висок риск от неуспех на лечението, неочаквани и сериозни проблеми със здравето и опасни взаимодействия с други лекарства.
Компетентните органи са установили стотици фалшиви профили, реклами и списъци за електронна търговия във Facebook, голяма част от които са извън ЕС. Някой от тези измамни уебсайтове и реклами в социалните медии злоупотребяват с официално лого и използват фалшиви препоръки, за да подвеждат потребителите. Незаконните доставчици се наблюдават активно от националните компетентни органи. Законовите действията включват разпореждане за изтегляне на продукти от пазара, блокиране на уебсайтове и трансгранично сътрудничество с правоприлагащи органи и други международни партньори.
GLP-1 рецепторните агонисти са лекарства, отпускани по лекарско предписание за сериозни заболявания като диабет и затлъстяване. Те трябва да се прилагат под наблюдението на медицински специалист. Пациентите, които мислят, че може да имат полза от лечение с GLP-1 рецепторни агонисти, трябва да говорят с лекар и не трябва да купуват тези лекарства без рецепта, както и от източници, различни от законни търговци на дребно с лекарства (аптеки).
Получаване на лекарства от законни доставчици в ЕС
За да помогне на обществеността да идентифицира законните онлайн търговци на дребно с лекарства, ЕС въведе общо лого, което се визуализира в уебсайтовете на всички онлайн аптеки, които притежават разрешение за търговия на дребно с лекарства, и дрогерии с удостоверение за регистрация. Щракане върху логото Ви отвежда до национален регистър/списък на лицата, получили право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти.
Ако уебсайтът няма това лого или не е описан в национален регистър, той е измамен и се извършва незаконна дейност.
Националният флаг и текстът на националния език са неразделна част от логото. Само знамената на държавите-членки на ЕС, както и тези на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн могат да бъдат визуализирани.
Предупредителни знаци, че дадено лекарство може да е незаконно
Един продукт вероятно е незаконен, ако:
- се рекламира като "одобрен“ от национален компетентен орган или е включено официалното лого на национален компетентен орган или на ЕМА;
- се продава чрез неофициални уебсайтове или платформи на социалните мрежи;
- се твърди, че е по-добър от разрешените за употреба лекарства без научни доказателства;
- не е наличен в аптеки, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарства, или чрез доставчици на здравни грижи;
- уебсайтът, който го предлага, няма общото лого на ЕС или не е вписан в национален регистър.
Важна информация за пациентите и техните семейства
- Незаконните лекарства се промотират онлайн в ЕС чрез измамни уебсайтове и социалните мрежи, като обикновено имат фалшиви претенции и препоръки.
- Те може изобщо да не съдържат обявеното активно вещество, както и да съдържат други вещества във вредни количества.
- Нелегалните лекарства представляват сериозен риск за здравето, включително неуспех на лечението, неочаквани и сериозни нежелани реакции и опасни взаимодействия с други лекарства.
- Търговците, които имат разрешение за търговия на дребно с лекарства, са описани в регистри на националните компетентни органи.
ЕМА и националните компетентни органи не одобряват и не промотират конкретни продукти или марки. Всяко твърдение, което предполага обратното, е невярно.
Ако Ви е предложено лекарство онлайн, особено лекарство, за което се твърди, че е одобрено от национален компетентен орган, се консултирате с официален източник като ЕМА или Вашия национален компетентен орган.
Винаги получавайте лекарствата по лекарско предписание от квалифициран медицински специалист и аптека, която притежава разрешение за търговия на дребно с лекарства.
Съобщавайте за всички подозрителни уебсайтове, реклами или продукти на Вашия национален компетентен орган.
Още от категорията
/
Дончев: Напрежението около посещението на Зафиров в Пекин е заради ревност, че някой не е бил поканен
19:32
Ивайло Мирчев: Трудно ми е да повярвам, че двуметров трениран полицай може да бъде насилен от 50-килограмов осмокласник
19:11
Министърът на правосъдието пред паметника на ген. Вазов в София: Днес отдаваме почит на един изключителен българин и пълководец
06.09
Съдът задържа под стража единия от четиримата, обвинени за побоя над полицейски началник в Русе
06.09
Киселова: Единни можем да постигнем много повече, отколкото всеки един по отделно със собствени усилия
06.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.