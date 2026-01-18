Внимание шофьори! Заледени участъци и -10 градуса на прохода "Петрохан"
Почистен и опесъчен е пътят през прохода "Петрохан", но въпреки това има заледяване на места.
Това съобщават шофьори и съветват всички да бъдат внимателни. От споделените кадри се вижда, че се е образувала и мъгла.
Днес на прохода температурите са изключително ниски около - 10 градуса.
ФОКУС припомня, че НИМХ издаде жълт предупредителен код за опасно ниски температури в цялата страна днес.
Шофирайте внимателно и с подготвени за зимните условия автомобили!
