Внимавайте при обмяната на валутата, чейндж бюрата ще ви дават неизгоден курс, а "офертите" на улицата са 100% измама
Експертите подчертават, че няма нужда левовете да се обменят преждевременно. Ранната обмяна може да се окаже по-скъпа и да подведе хората към нелегитимни услуги.
След 1 януари 2026 г. обмяна на левове в евро трябва да се прави само в БНБ, търговските банки и клоновете на "Български пощи“. Именно тези институции ще работят по официалния фиксиран курс.
В същото време обменните бюра ще използват различни и обикновено по-неизгодни курсове, а всяка "сделка“ на улицата се определя като сигурна измама.
При обмен на суми над 10 000 лева банките ще продължат да изискват документи, удостоверяващи произхода на средствата – практика, която действа и в момента.
Гражданите се успокояват, че дори да забравят да обменят левови банкноти навреме, БНБ няма да поставя срок за тяхната замяна с евро. Централната банка ще е единственото място, където ще продължат да се приемат и повредени – скъсани или зацапани – банкноти. Същите правила ще важат и за левовите монети.
Институциите призовават хората да се информират от официални източници и да не предприемат рискови действия, за да избегнат измами по време на прехода към еврото.
