Военнослужещи и военна техника от военните формирования на Сухопътните войски ще преминат по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 14 и 15 април 2026 г.

Причината е участие в планирани учения. Това научи ФОКУС от справка в сайта на Министерство на отбраната.

Днес, 14 април 2026 г. от град Сливен до учебения полигон "Корен“ ще се придвижат личен състав и военна техника. Те ще участват в предстоящите тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-то бригадно командване.

Утре, 15 април 2026 г. автоколони с военнослужещи и военна техника ще преминат от градовете Горна Оряховица, Карлово, Мусачево и Стара Загора до учебен полигон "Ново село“ за участие в полево обучение, което ще се проведе в района на полигона.